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علوم الدار

تحديد درجات الثانوية للقبول الجامعي في 4 تخصصات

توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم (من المصدر)
10 يناير 2025 01:08

دينا جوني (أبوظبي) 

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حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، درجات الثانوية العامة المطلوبة في المواد الدراسية ذات الصلة بعدد من التخصصات الجامعية التي يرغب الطلبة بالالتحاق بها، بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة في برامج التعليم العالي، وذلك ضمن معايير القبول في الجامعات والتي تصدرها الوزارة تفاصيلها تباعاً. 
وذكرت الوزارة في المعايير الاسترشادية التي اعتمدتها، أن القبول الجامعي في برامج البكالوريوس، تتطلّب أن يحصل طالب الثانوية على درجة 80% في اللغة الإنجليزية، مقابل 70% لبرامج الدبلوم العالي والدبلوم. 
كما حددت الوزارة درجات الثانوية العامة في المواد الدراسية ذات الصلة بأربعة تخصصات جامعية. ففي الطب وطب الأسنان، على الطالب الحصول على 90% في مادة الرياضيات، و90% في مادتين من ثلاث، هي الكيمياء والفيزياء والأحياء، و80% للمواد نفسها في اختصاص الصيدلة. أما معايير القبول في الهندسة هي 80% في الرياضيات والفيزياء، و80% في الكيمياء والأحياء. وفي القانون، فإن المعايير تنحصر بالحصول على 70% في الرياضيات. 
أما البرامج التي لم تحدد معاييرها بعد، فهي التكنولوجيا والتقنية، والعلوم الطبيعية، والأعمال والدراسات الإنسانية مثل الاقتصاد والمحاسبة والمالية، وغيرها. 
ويسهم النهج الجديد القائم على المرونة في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم. كما يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة.
ووفقاً للمعايير المحدّثة، لم يعد المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه، وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري، فلا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية. أما الطلبة الذين درسوا مناهج أجنبية غير إنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية، وفق ما تحدده الجامعة.

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