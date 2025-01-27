رئيس الدولة: 2025 سيكون"عام المجتمع" في الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»-‏ بإذن الله تعالى- سيكون 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات. عامٌ نعمل فيه يداً بيد لتعزيز الروابط في مجتمعنا وأسرنا وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء وطننا وإطلاق الإمكانيات والمواهب.

وأوضح سموه عبر منصة إكس: "‏بإذن الله تعالى سيكون 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات. عامٌ نعمل فيه يداً بيد لتعزيز الروابط في مجتمعنا وأسرنا وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء وطننا وإطلاق الإمكانيات والمواهب. المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني وطناً قادراً على تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم لمستقبله. ويمثل هذا العام فرصة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له لتفعيل القيم المجتمعية والمبادرة من أجل مجتمع مزدهر يعمل بروح واحدة لبلوغ تطلعاته وصون هويته وقيمه والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة".