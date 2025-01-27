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علوم الدار

جامعة أبوظبي تحقق تقدماً في تصنيف التايمز للتعليم العالي 2025

جامعة أبوظبي (من المصدر)
28 يناير 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت جامعة أبوظبي تقدماً جديداً على سلم تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية حسب مادة التخصص لعام 2025، حيث أظهرت الجامعة تميزاً ملحوظاً في تخصص «الأعمال والاقتصاد» توجته بالتقدم 39 مركزاً، لتحرز المرتبة 62 على مستوى العالم، وتدخل قائمة أفضل 100 جامعة في هذا التخصص عالمياً، وتتصدر المركز الأول على الصعيد الوطني.
كما حققت الجامعة المرتبة الأولى في ثلاثة مؤشرات في تخصّص «الأعمال والاقتصاد»، وهي «جودة البحث» و«بيئة البحث» و«التدريس». وحلّت تخصُصات الهندسة في جامعة أبوظبي في المرتبة 301-400 على مستوى العالم، بينما تبوأت الجامعة المركز الأول على المستوى الوطني في مؤشر «التدريس».
وفي أول ظهور لها في تصنيف «علوم الحاسوب»، حصلت جامعة أبوظبي على المرتبة الرابعة على مستوى الدولة، والأولى في مؤشر «التدريس» في الدولة، وحجزت مكاناً لها ضمن أفضل 301-400 جامعة على مستوى العالم. كذلك دخلت الجامعة لأول مرة سلم التصنيف في «العلوم الاجتماعية»، محققة المرتبة الأولى على المستوى الوطني، وصُنفت ضمن أفضل 251-300 عالمياً. كما تصدرت الجامعة مؤشري «التدريس» و«النظرة الدولية» في فئة «العلوم الاجتماعية».
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن أداء تخصصاتنا ضمن تصنيفات «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية حسب التخصص» لعام 2025 يؤكد التزام جامعة أبوظبي المستمر بالتميز الأكاديمي، ويُبرز هذا التقدير بوجودنا بين مؤسسات عالمية مرموقة الدور المتنامي لجامعة أبوظبي ومساهمتها الفعّالة في رسم ملامح مستقبل التعليم داخل دولة الإمارات وخارجها، مؤكدين التزامنا المتواصل بدفع عجلة الابتكار وتوفير بيئة تعليمية حيوية تُثري القطاع الأكاديمي في الدولة.

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