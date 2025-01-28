مغير الخييلي: «عام المجتمع» رؤية عميقة في بناء مجتمع قوي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، يعكس رؤية سموه العميقة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، يرتكز على قيمه الأصيلة وروابطه العائلية والمجتمعية.

وأضاف معاليه أن هذا الإعلان يعد دعوة وطنية لتعزيز المسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد من إطلاق إمكاناتهم، وتحقيق التلاحم المجتمعي، الذي يشكل أساس التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، في كلمة بهذه المناسبة: «إن إعلان عام المجتمع يؤكد على القيم الراسخة، التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوسنا جميعاً، فقد كان بناء الإنسان محور اهتمام قيادتنا الرشيدة، حيث أولى الشيخ زايد أهمية كبرى لتأسيس مجتمع متماسك، يقوم على الاحترام المتبادل وروح الأسرة الواحدة. واليوم، يجسد هذا الإعلان استمراراً لهذا النهج، ودعوة للعمل المشترك من أجل ترسيخ القيم التي تعزز هويتنا الوطنية».

وأشار معاليه إلى الجهود التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متلاحم.