الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مغير الخييلي: «عام المجتمع» رؤية عميقة في بناء مجتمع قوي

مغير الخييلي
29 يناير 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
القمة العالمية للحكومات تكشف عن مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و 140 وفداً حكومياً
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، يعكس رؤية سموه العميقة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، يرتكز على قيمه الأصيلة وروابطه العائلية والمجتمعية.
وأضاف معاليه أن هذا الإعلان يعد دعوة وطنية لتعزيز المسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد من إطلاق إمكاناتهم، وتحقيق التلاحم المجتمعي، الذي يشكل أساس التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، في كلمة بهذه المناسبة: «إن إعلان عام المجتمع يؤكد على القيم الراسخة، التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوسنا جميعاً، فقد كان بناء الإنسان محور اهتمام قيادتنا الرشيدة، حيث أولى الشيخ زايد أهمية كبرى لتأسيس مجتمع متماسك، يقوم على الاحترام المتبادل وروح الأسرة الواحدة. واليوم، يجسد هذا الإعلان استمراراً لهذا النهج، ودعوة للعمل المشترك من أجل ترسيخ القيم التي تعزز هويتنا الوطنية».
وأشار معاليه إلى الجهود التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متلاحم.    

عام المجتمع
الإمارات
تمكين المجتمعات
المسؤولية المجتمعية
مغير الخييلي
التلاحم المجتمعي
تنمية المجتمع
المجتمع الإماراتي
القيم الإماراتية
العمل المجتمعي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
الرياضة
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
اليوم 22:45
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
الأخبار العالمية
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
اليوم 22:32
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
الرياضة
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
اليوم 22:30
البرلمان الألماني يقر اقتراحاً بشأن مواجهة الهجرة
الأخبار العالمية
البرلمان الألماني يقر اقتراحاً بشأن مواجهة الهجرة
اليوم 22:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©