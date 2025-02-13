حمدان بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «طرق دبي» و«بورنج كومباني»

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «بورنج كومباني» الأميركية، المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال حفر الأنفاق لدراسة تنفيذ مشروع أنفاق «دبي لوب» لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، بطول 17 كيلومتراً، ويضم 11 محطة، وتقدّر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة، وذلك ضمن خطة طويلة المدى تشمل تنفيذ أنفاق على مستوى الإمارة.

جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي استمرت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، واختتمت أعمالها اليوم (الخميس).

وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة «بورنج كومباني»، السيد جون هيرينج، المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال معالي الطاير «تأتي المذكرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، لترسيخ موقع الإمارة فـي الصدارة في تطبيق حلول النقل المتقدمة والمستدامة، وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، واحتضان التجارب الخاصة بتطبيق حلول التنقّل المبتكرة، وخلق بيئة تتسم بالديناميكية لتطوّر تقنيات النقل، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الأنظمة بما يتواءم مع احتياجات المدينة».

وأوضح أن التقنية المستخدمة في النظام تتميز بسرعة التنفيذ، وانخفاض التكلفة مقارنة بالتقنيات المشابهة في حفر الأنفاق، وعدم التأثير على الخدمات والطرق القائمة، مشيراً إلى أن المذكرة تشمل إجراء الدراسات وتبادل المعلومات بخصوص المواصفات والمعايير التي تتطلبها الهيئة في أنظمة النقل المبتكرة، والمعلومات الخاصة بالتوجهات الحالية والمستقبلية لسوق النقل، وجمع المعلومات الخاصة بتطورات النظام والمسار التجريبي ومعايير السلامة المطبقة.

تقنيات مبتكرة ومستدامة

من جانبه، قال جون هيرينج، المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة «تسعى شركة بورنج كومباني لإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، عبر حفر أنفاق مخصصة للنقل والمرافق والشحن، تتميز بالأمان، والسرعة في الحفر، والتكلفة المنخفضة»، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم في نظام (لوب) تقنيات مبتكرة ومستدامة، ويسهم (لوب) في توفير حلول سريعة لربط مختلف المناطق لتسهيل حركة تنقل السكان، واختصار زمن الرحلة بفضل السرعة وانسيابية الحركة في الأنفاق.

وأضاف «تعتمد الشركة على التكامل العمودي الكامل لتسريع العمليات وتقليل التكاليف، حيث تقوم بتصميم وتصنيع آلات حفر الأنفاق (TBMs)، وتصميم الأنفاق والمحطات، وتشغيل آلات الحفر لإنشاء الأنفاق، وإدارة نظام النقل تحت الأرض لوب (Loop)».