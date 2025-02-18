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انطلاق فعاليات شهر الابتكار 2025 في العين

انطلاق فعاليات شهر الابتكار 2025 في العين
18 فبراير 2025 22:48

العين (وام)
انطلقت اليوم في مدينة العين فعاليات شهر الإمارات للابتكار التي تستمر يومين في مقر البلدية الرئيسي، بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار 2025. وتسعى بلدية العين من مشاركتها في فعاليات الابتكار إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان من خلال استعراض حلول مبتكرة قادرة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وأوضحت البلدية أن مشاركتها تتضمن تقديم مجموعة من المشاريع الرائدة في مجالات متعددة تشمل الصحة العامة، وتخطيط المدن، والبنية التحتية، والحدائق والمتنزهات، والإدارة الفنية، مع التركيز على الابتكار كوسيلة لتطوير العمليات والخدمات التي تخدم سكان المدينة، وتحقيق الاستدامة ورفاهية المجتمع.
وتشارك أكثر من 20 مؤسسة تعليمية ضمن فعاليات البلدية، عبر 11 مشروعاً مبتكراً من جامعة الإمارات بالتعاون مع كليات الهندسة، والعلوم، وتقنية المعلومات، إلى جانب مشاريع متنوعة من الجهات الحكومية والخاصة تتميز بالابتكار والإبداع.
وأوضحت أن الفعاليات المصاحبة تشمل قاعة الروبوتات، التي تُقدم أحدث الابتكارات التقنية وتمنح الزوار فرصة للتعرف على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تخصيص ركن للأطفال المبتكرين لعرض إبداعات طلبة رياض الأطفال.
وتجسد فعاليات «شهر الابتكار» رؤية الإمارات نحو بناء مستقبل يزدهر بالتكنولوجيا، باعتبارها حدثاً سنوياً، كما تعزز التزام مدينة العين بتبني الابتكار كنهج أساسي لتحقيق التميز.

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