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علوم الدار

«مدني دبي» تطلق حملة توعية لمنتسبيها بأمراض القلب الخطرة

جانب من فعاليات الحملة (وام)
2 مارس 2025 02:43

دبي (الاتحاد)

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أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي حملة صحية لتوعية منتسبيها بأمراض القلب الخطرة، خصوصاً مرض «التكلس التاجي»، بالتعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي.
وتأتي الحملة ضمن خطط الإدارة لتوفير خدمات رعاية صحية استباقية للموظفين، تسهم في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخطرة، وبما يسهم في رفع مستويات اللياقة الطبية للموظفين ورفع مستوى الصحة المهنية.
وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: «إن سلامة وصحة منتسبي الإدارة تأتي في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على توفير أفضل مستويات الصحة المهنية لهم».
وأضاف: «تقوم حملة التوعية بمرض (التكلس التاجي) على توضيح مخاطر الأمراض القلبية، خصوصاً تكلس الشرايين التاجية، بما يضمن الوقاية منها، ويسهم في الكشف المبكر عن الأمراض».
وتابع: «دعت الحملة الصحية منتسبي الدفاع المدني بدبي، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للكشف عن أي أمراض مزمنة، أو خطرة، والحصول على الرعاية الصحية، بالتعاون مع الكادر الطبي بمجموعة تداوي».
من جانبه، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: تتعاون مع مجموعة تداوي مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي لنشر التوعية بالأمراض المزمنة والخطرة، والكشف المبكر عن الأمراض، بما يضمن علاجها في الوقت المناسب والحد من مضاعفاتها.
وأضاف: «تكتسب حملة التوعية بمرض (التكلس التاجي) اهتماماً متزايداً في المجتمع الطبي بسبب آثاره على صحة القلب والأوعية الدموية»، موضحاً أن تراكم رواسب الكالسيوم في الشرايين التاجية، قد يعوق تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويؤدي إلى إحداث أمراض قلبية وعائية خطيرة، مثل النوبات القلبية.
وتابع: «نهدف من خلال الحملة الصحية لتعزيز الوعي بضرورة اتباع أنماط حياة صحية، بما يضمن الوقاية من أمراض القلب المختلفة، وغيرها من الأمراض المزمنة».

الإدارة العامة للدفاع المدني
دبي
الرعاية الصحية
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