54 خدمة يقدمها «إسكان دبي المتكامل»

آمنة الكتبي (دبي)

يشكّل مركز إسكان دبي المتكامل نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الإسكانية بأسلوب عصري يتماشى مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم، حيث يوفر المركز «تحت سقف واحد مجموعة خدمات، ما يسهل على المواطنين عملية التخطيط والتشييد السكني، ويختصر الوقت والجهد في الحصول على الدعم المالي والاستشارات الفنية والهندسية».

وجاء إطلاق «مركز إسكان دبي المتكامل» ليشكل نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، في ظل رؤية حكومة دبي الطموحة لتقديم خدمات إسكانية متكاملة تعزّز الاستقرار الأسري، وتحقق أعلى معايير جودة الحياة، حيث تقدم المبادرة 54 خدمة يحتاج إليها المواطن أثناء بناء مسكنه، حيث تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير قطاع الإسكان بدبي، إذ تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة معيشية متكاملة تدعم التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.

كما يساهم المركز في تعزيز الاستدامة، من خلال تبني حلول بناء ذكية وصديقة للبيئة، مما يتماشى مع أهداف دبي المستقبلية في التنمية الحضرية المستدامة، ويأتي هذا المركز كجزء من «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقتها حكومة دبي؛ بهدف جعل الإمارة المدينة الأمثل للعيش، من خلال توفير بيئة إسكانية متكاملة ومستدامة، ومن أبرز أهداف المركز ضمان حصول كل أسرة إماراتية جديدة على أرض وقرض سكني خلال عام واحد من التقديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الإسكانية.

ويعمل المركز وفق نموذج متطور يجمع بين أحدث التقنيات الرقمية والاستشارات البشرية المتخصّصة، حيث يقدم خدمات متعددة، تشمل الاستشارات السكنية، وذلك من خلال توفير المساعدة في اختيار التصاميم الداخلية والخارجية، وتقديم المشورة حول التخطيط الأمثل للمسكن وفق الاحتياجات الفردية لكل أسرة، بالإضافة إلى الدعم المالي والتوعوي، من خلال إرشاد المواطنين حول حلول التمويل المتاحة، والتنسيق مع البنوك لتسهيل إجراءات القروض العقارية.

مساعدة المواطنين

يوفّر المركز خدمة اختيار الأراضي والتصميم المعماري، من خلال مساعدة المواطنين في اختيار الأراضي السكنية المناسبة، وتقديم نماذج معمارية جاهزة تناسب مختلف الميزانيات، بالإضافة إلى تقنيات رقمية متطورة، حيث يتيح المركز للمواطنين إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة، مما يعزّز كفاءة الخدمات، ويقلّل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية.