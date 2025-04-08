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علوم الدار

عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة راشد بن علي الشعفار

عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة راشد بن علي الشعفار
8 ابريل 2025 14:58

 قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور له، راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، شقيق محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سمو ولي عهد عجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

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