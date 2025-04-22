«نيويورك أبوظبي» تعلن إطلاق النسخة الثالثة عشرة من «الهاكاثون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع شركة تمكين، استضافة النسخة الثالثة عشرة من مسابقة الهاكاثون الدولية لإفادة المجتمع بين 25 و27 أبريل. وتجمع الفعالية العالمية بين أكثر من 200 طالب من أكثر من 50 دولة، وبحضور 50 معلماً من مختلف أنحاء العالم. وتتيح الفعالية للمشاركين فرصة استكشاف الإمكانات التحويلية الواعدة للحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات العالمية. وتمنح الجامعة طلابها فرصة فريدة لتلقي التوجيه المباشر من خبراء القطاع والوسط الأكاديمي، بما في ذلك جامعة ييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، ومركز الظواهر الكمومية بجامعة نيويورك، والمعهد الكمومي المفتوح التابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، ومؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية، بالإضافة إلى عدة شركات كبرى وباحثين في مجال الحوسبة الكمومية، ومركز هندسة وعلوم الكم في مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بزيوريخ، وشركات أخرى.

وقالت سناء عودة، عضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي ومنظمة فعالية هاكاثون الدولية: «نركز هذا العام بشكل خاص على المساهمة في عام المجتمع في دولة الإمارات، إلى جانب تنمية منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أوسع».