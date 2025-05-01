برعاية هزاع بن زايد.. إطلاق النسخة الأولى من «المعرض الدولي للصيد والفروسية العين 2025» نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم مجموعة أدنيك النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية العين 2025، والتي ستقام في الفترة ما بين 26 ولغاية 30 نوفمبر 2025 في مركز أدنيك العين.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الدورة الأولى للمعرض، التي تنظمها مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، مشاركة كوكبة من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاعات معدات الصيد ورياضات الصقارة والهجن والفروسية والسلوقي، بالإضافة إلى أنشطة المغامرات والسفاري من جميع أنحاء العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يعد إطلاق النسخة الجديدة من معرض الصيد والفروسية في مدينة العين، امتداداً لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنظمه المجموعة في مركز أدنيك أبوظبي، والذي شهد نجاحاً كبيراً منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عاماً، وقد تم اختيار مدينة العين لما تتمتع به من تراث حضاري وثقافي غني، بالإضافة إلى أهمية سوق العين الكبير للشركاء والعارضين، خاصة في قطاع الرياضات الخارجية والتخييم والمغامرات».

وأضاف: «ستقام فعاليات المعرض على مساحة تتجاوز 12 ألف مترمربع، وسيتم من خلالها عرض آخر الابتكارات والمعدات والتقنيات الحديثة المتخصصة في هذه القطاعات، وكلي ثقة بأن الدورة الأولى للمعرض ستشكل قصة نجاح جديدة تضاف لأجندة الفعاليات الحافلة التي تقام في إمارة أبوظبي ومدينة العين».



قطاعات

ويقسم المعرض إلى 11 قطاعاً رئيسياً، وهي قطاعات: الفنون والحرف اليدوية، المركبات ومعدات الرياضات الخارجية 4x 4، معدات التخييم، الصقارة، الهجن، الفروسية، السلوقي، بالإضافة إلى قطاعات المنتجات والمعدات البيطرية، والحفاظ على البيئة والتراث، وصولاً للمنازل المتنقلة RV، ورحلات الصيد والسفاري.



مسابقات

كما سيضم المعرض عدداً كبيراً من الفعاليات المصاحبة مثل مسابقات تحضير القهوة ومسابقات المأكولات الشعبية، بالإضافة لعدد من الأنشطة المخصصة لزوار المعرض ولفئات المجتمع المحلي والعائلات كافة، ومنها عروض الخيول الترفيهية والفعاليات الثقافية والبيئة المختلفة.