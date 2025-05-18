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سلطان بن أحمد القاسمي يهنئ رئيس الدولة وحاكم الشارقة بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية

سلطان بن أحمد القاسمي يهنئ رئيس الدولة وحاكم الشارقة بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
18 مايو 2025 20:12

رفع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة تتويج الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2.
وأوضح سموه أن الإنجاز القاري يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق لحصد اللقب، والمستوى الرائع الذي قدمه القائمون على الفريق خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة في هذا المحفل الرياضي الآسيوي.
وبارك سموه لكافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهازين الإداري والفني ومحبي وعشاق النادي وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا التتويج الرياضي، مشيداً سموه بالجماهير التي حضرت وساندت الفريق خلال مشواره في البطولة، وكانت جزءاً من النجاح والتتويج بالبطولة الآسيوية.

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المصدر: وام
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