32 ألف زيارة للعيادات الخارجية لطب الأعصاب في «شخبوط الطبية»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استقبلت العيادات الخارجية لطب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية 32 ألف زيارة، لطب أعصاب الأطفال وطب أعصاب البالغين وجراحة الأعصاب، وذلك خلال العام الماضي 2024.

وافتتحت «شخبوط الطبية» معهد العلوم العصبية في نوفمبر من العام الماضي، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة عالمية المستوى لمرضى الأعصاب من الأعمار كافة، مع التركيز على أحدث التقنيات العلاجية المبتكرة في طب الأعصاب، وتطوير تشخيص الحالات العصبية وعلاجها، وإجراء الأبحاث المرتبطة بكل من طب الأعصاب لدى البالغين وطب الأعصاب لدى الأطفال، وجراحة الأعصاب والأشعة العصبية التداخلية.

وقال د. عصام صالح، استشاري طب الأعصاب الوعائي، رئيس معهد العلوم العصبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يُعدُّ معهد العلوم العصبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية مركزاً للتميز والريادة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة لمرضى الأعصاب من جميع الأعمار، ويضم عدداً من الأقسام هي طب الأعصاب لدى البالغين، وطب الأعصاب لدى الأطفال، وجراحة الأعصاب، والأشعة العصبية التداخلية».

وذكر أن المعهد يقدم رعاية صحية شاملة لمرضى الأعصاب من خلال استخدام أحدث التقنيات المبتكرة مثل أنظمة التصوير بالأشعة، التي تتيح تشخيصاً دقيقاً ورؤية شاملة للحالات العصبية المعقّدة، وكذلك استخدام أنظمة الملاحة الجراحية المتطورة التي تسهم في تعزيز دقة الإجراءات الجراحية العصبية، مما يضمن أعلى معايير الأمان والفعالية، بالإضافة إلى ذلك تسهم أنظمة المراقبة الحديثة في تقديم رعاية صحية متقدمة، مما يعكس التزام المعهد بالتميز والابتكار في علاج الأمراض العصبية.

الحالات العصبية

وأشار د. عصام صالح، إلى أن قسم طب الأعصاب لدى البالغين في المعهد يشمل معالجة مجموعة واسعة من الحالات العصبية، بما في ذلك طب الأعصاب العام، والسكتة الدماغية، والصرع، والتصلب المتعدد، واضطرابات النوم، واعتلال الأعصاب، كما يركّز المعهد على إجراء أبحاث متقدمة لتحسين طرق التشخيص والعلاج لهذه الحالات، من خلال تبني أحدث التقنيات الطبية وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المرضى.

وذكر أن قسم طب الأعصاب لدى الأطفال في المعهد يُعنى بتشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الحالات العصبية، بما في ذلك طب الأعصاب العام، والصرع، والاضطرابات العصبية الأيضية، والحالات العصبية العضلية، والرعاية الصحية لأمراض الأعصاب، والشلل الدماغي والتشنج، واضطرابات النمو، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتوفير أفضل خيارات العلاج المتاحة.

14 بحثاً علمياً

وكشف د. عصام صالح أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية أجرت خلال العام الماضي 14 بحثاً علمياً منها: 5 أبحاث مرتبطة بالمتابعة ودراسة المرض، و9 أبحاث في التدخل الطبي العلاجي متعلق بطب الأعصاب، بينما بلغ عدد زيارات العيادات الخارجية لطب الأعصاب خلال العام 2024، 32 ألف زيارة مقسّمة بعدد 5000 زيارة لطب أعصاب الأطفال، و15000 زيارة لطب أعصاب البالغين، و12000 زيارة لجراحة الأعصاب، في حين بلغ عدد حالات المرضى المنومين 50 حالة لطب أعصاب الأطفال، و1200 حالة لطب أعصاب البالغين، و900 حالة لجراحة الأعصاب، و400 إجراء علاجي في وحدة الأشعة العصبية التداخلية.

رعاية متقدمة

قال د. عصام صالح: «يقدم معهد العلوم العصبية رعاية صحية متقدمة ومتخصّصة تشمل جميع مجالات طب الأعصاب، من التشخيص الدقيق إلى العمليات الجراحية المتطورة، والإجراءات التداخلية، وبرامج التأهيل الشاملة، ويكرّس المعهد جهوده لتوظيف أحدث التقنيات العلاجية والابتكارات الطبية بهدف تحسين جودة حياة المرضى، مع مراعاة احتياجاتهم الجسدية والنفسية، بغض النظر عن العمر أو شدة الحالة، مما يعكس التزامه بتقديم رعاية صحية شاملة وعطوفة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية».

وذكر أن المعهد يضع تثقيف المرضى في مقدمة أولوياته، ويسعى إلى تعزيز الوعي بحالات الأعصاب، وتمكين المرضى من خلال التفاعل مع المجتمع، وتوفير المعرفة والموارد اللازمة عبر برامج تعليمية شاملة بهدف استكشاف أحدث خيارات الرعاية الصحية، وتمكين المرضى من اتخاذ قرارات مدروسة خلال رحلتهم العلاجية.

وأشار إلى أن معهد العلوم العصبية يعتبر مركزاً رائداً في مجال البحث والابتكار.