السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الطاقة والبنية التحتية» تعزّز «تصفير البيروقراطية»

جانب من فعاليات الملتقى (وام)
23 أغسطس 2025 00:58

الشارقة (وام)

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى معرفياً للجهات الحكومية حول الآلية المطوّرة لتقييم المباني الاتحادية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وبحضور عدد من موظفي الوزارة والمتخصصين في إدارة الأصول، وذلك في إطار التزامها بدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وهدف الملتقى الذي عقد في مبنى الوزارة بالشارقة، إلى تعزيز وعي الجهات الحكومية بالآليات الرقمية المطوّرة لتقييم المباني، التي تم تصميمها ضمن مشروع «تصفير البيروقراطية» بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، لترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الأداء الحكومي.
وتضمن الملتقى استعراض نماذج مبتكرة للتصفير تركّز على تقليص الخطوات الإجرائية وخفض المدد الزمنية المرتبطة بعمليات إدارة المباني الاتحادية، بما يرفع من كفاءة العمل ويحقق قيمة مضافة في إدارة الأصول الحكومية، فيما شهدت الفعالية جلسات حوارية ناقشت سبل إعادة تصميم الإجراءات وفق مبادئ مرنة وفعّالة، قائمة على التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وجسّد الملتقى نهج الوزارة في إشراك الشركاء والجهات المعنية بعملية تطوير الخدمات، وذلك من خلال إعادة تصميم الإجراءات وفق مبادئ أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في تسريع العمليات وتقليل المتطلبات غير الضرورية وتعزيز رضا المتعاملين.
كما عكس استعراض النماذج المبتكرة التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة، والتزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة وتعزيز تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» عبر تطوير خدمات حكومية رائدة على المستوى العالمي.

