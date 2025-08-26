الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو السائقين لحجز مواعيد خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر منصة "تم"

شرطة أبوظبي تدعو السائقين لحجز مواعيد خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر منصة "تم"
26 أغسطس 2025 11:04

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين في إمارة أبوظبي للاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات، التي تقدمها عبر منصة "تم"، والتي تتيح لهم التعامل مع المخالفات المرورية بطريقة مرنة وسهلة.

تأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز جهود شرطة أبوظبي لتقديم خدمات مبتكرة وسريعة تساهم في تحسين تجربة المتعاملين وتوفير وقتهم.

تشمل الخدمة جميع أنواع المركبات مثل الخفيفة، الثقيلة، الشاحنات والحافلات، وتغطي معظم المخالفات المرورية، وتتيح للسائقين تحديد المركبة والمخالفات المرتبطة بها ودفع رسوم الخدمة، التي تبلغ 15 درهمًا يوميًا، عبر منصة "تم"، وبعد ذلك يمكنهم نقل المركبة إلى مركز خدمة المتعاملين لإتمام الإجراءات اللازمة، ليتم تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة من قبل موظف الخدمة، ويجب على السائق التوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد قبل الساعة 12 صباحًا.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي⁩ تنفي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير السرعات على شارع نهيان الأول
شرطة أبوظبي تستقبل طلبة المدارس بالورود في أول يوم دراسي


بعد انتهاء مدة الحجز، يتعين على السائق إعادة جهاز الحجز إلى مركز الخدمة خلال 48 ساعة، وتتميز الخدمة بمرونة كبيرة حيث يمكن طلب فني لتركيب الجهاز في موقع المركبة مقابل رسوم إضافية، كما يمكن حجز المركبة في أي مكان داخل الدولة، بما في ذلك المنزل، مع السماح بتشغيل المركبة للعناية بها، وفي حالات الطوارئ، يمكن استخدام المركبة بعد الحصول على موافقة رسمية، مع مراقبة حركة المركبة من غرفة القيادة والتحكم، الجهاز مرتبط إلكترونيًا بغرفة المراقبة، حيث يرسل إشعارات في حال تحرك المركبة دون إذن.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصة تم
شرطة أبوظبي
المركبات
آخر الأخبار
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
اقتصاد
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
اليوم 07:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©