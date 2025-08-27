الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد الكتّاب: نموذج في التقدّم والنهضة المستدامة

أحمد الكتّاب: نموذج في التقدّم والنهضة المستدامة
28 أغسطس 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد) 

قال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: «إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اللّٰه ثراه، ودعم القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كان لها الدور الأساسي في تمكين المرأة الإماراتية، وجعلتها شريكاً رئيساً في قصة بناء الوطن، حيث أثبتت المرأة الإماراتية ذلك عبر مسيرة حافلة بالإنجازات والتميز والعطاء، خطّتها بروحها المبدعة، وشخصيتها المبتكرة، ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل الواعد، والنهضة الشاملة التي نعيشها على أرض دولة الإمارات». وأضاف: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بالروح الريادية للمرأة الإماراتية، التي أسهمت بمشاركتها الفاعلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدّم والنهضة المستدامة، ونحن في دائرة التمكين الحكومي نؤمن بأن تعزيز دور المرأة، وتمكينها من إطلاق إمكاناتها، أحد أعمدة المستقبل، وهو ما نحرص على ترجمته إلى مشاريع وبرامج تواكب الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي أولت المرأة كل الدعم والتمكين. وبهذه المناسبة، نُجدد فخرنا واعتزازنا بكفاءات المرأة الإماراتية، ونثمّن دورها في مسيرة البناء والابتكار».

