مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، وتنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، حضوراً لافتاً ومشاركة متميزة لعدد من المؤسسات والشركات المتخصصة في الطب البيطري والصحة الحيوانية، والتي تستعرض أحدث الابتكارات في مجال الطب البيطري، والصحة الحيوانية، والتقنيات الحديثة في التربية والإنتاج.

ومن أبرز الجهات المشاركة في المعرض المجموعة العلمية المتقدمة التي تضم مختبراً بيطرياً متخصصاً في أبحاث الإبل، يضم تقنيات نقل الأجنة، والاستنساخ، والفحص الجيني للهجن، وتحليل الحمض ، إلى جانب صيدلية بيطرية متخصصة.

وفي المجال الأكاديمي، تستعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة التي تمنح رخصة مزاولة مهنة الطب البيطري، برامج تعليمية متخصصة تركز على الاستدامة، والصحة الحيوانية والوقاية من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وتضم كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة ثلاثة أقسام رئيسية تشمل علم الأغذية، والطب البيطري، والزراعة المتكاملة، وتمنح درجات البكالوريوس في تخصصات مثل الطب البيطري، والمصائد البحرية، والإنتاج الحيواني، والبساتين، وعلوم الأغذية، إلى جانب برامج بحثية في الأمن الغذائي واستدامة الثروة الحيوانية والزراعية.

كما تشارك في المعرض شركات متخصصة في تغذية الحيوان، أبرزها "زعبيل فيد"، المتخصصة في تصنيع الأعلاف والمكملات الغذائية للخيول والإبل والطيور والحيوانات النادرة، وتضم فريقاً من الأطباء البيطريين وخبراء التغذية، بالإضافة إلى مختبر لفحص الأعلاف وفق المعايير العالمية.

ويشهد المعرض أيضاً مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في توريد الأدوية والمعدات البيطرية، من بينها شركة الحكمة للأدوية البيطرية، المورد والموزع للأدوية والمكملات البيطرية المعتمدة عالمياً في دولة الإمارات، وتخدم قطاعات متنوعة تشمل الخيول، والإبل، والأبقار، والدواجن، والحيوانات الأليفة، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز الصحة والإنتاجية والأداء، لا سيما في مجالات سباقات الهجن والخيول، وصحة الأبقار والدواجن.

أما مجموعة "المعايير الألمانية" التي تتخذ من دبي مقراً لها، فتقدم خدمات إنشاء العيادات البيطرية وتوريد الأدوية والأغذية الحيوانية من علامات تجارية عالمية مثل "نستله"، و"مايندراي"، و"زويتيس"، و"مينيتوب"، و"هينكه ساس"، وغيرها.

ويؤكد هذا التنوع في المشاركات على الدور المتنامي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية كمنصة شاملة للاحتفاء بالموروث الثقافي الأصيل المرتبط برياضة الصيد والفروسية، وتشجيع الأساليب المبتكرة في الحفاظ على السلالات الأصيلة ورعايتها بالشكل الأمثل، فضلاً عن استعراض أحدث المنتجات والخدمات في مجال الطب البيطري والصحة الحيوانية بما يسهم في دعم استدامة الثروة الحيوانية.