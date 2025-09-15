الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هيئة الفجيرة للبيئة تضيف 25 خدمة إلكترونية جديدة

هيئة الفجيرة للبيئة تضيف 25 خدمة إلكترونية جديدة
16 سبتمبر 2025 01:31

الفجيرة (وام)

أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة، إضافة 25 خدمة إلكترونية جديدة للأفراد والشركات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها؛ بهدف تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات خلال النصف الأول من عام 2025. وتنوعت الخدمات الجديدة ما بين خدمات الآبار والمياه الجوفية للشركات والأفراد والتصاريح البيئية، وخدمات دراسات أثر المشاريع البيئية واستيراد مواد كيميائية وتصاريح النفايات الخطرة.
وتم تسجيل واعتماد 3801 شركة مستفيدة، بالإضافة إلى 385 فرداً، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرارات البيئية، ويساهم في خفض الإجراءات التي تدعم توجهات الدولة نحو تصفير البيروقراطية. كما تم إصدار 2048 تصريحاً وترخيصاً بيئياً للمنشآت الصناعية في الفجيرة.

