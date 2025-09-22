الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
22 سبتمبر 2025 23:59

ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين 30 ربيع الأول 1447 هجرية 22 سبتمبر 2025 ميلادية.
وفيما يلى نص البيان:
«بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي «صدق الله العظيم».
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي والذي وافته المنية اليوم الاثنين 30 ربيع الأول 1447 هجرية 22 سبتمبر 2025 ميلادية.
ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».
وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيد يوم غد الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 عند تمام الساعة 10 صباحاً في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة «الجبيل».
وسيتم تقبل التعازي للرجال في مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي في منطقة الرملة بمدينة الشارقة بدءاً من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

