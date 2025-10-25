الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قمة المدن العالمية في «إكسبو دبي» تناقش تحديات المراكز الحضرية

فعاليات متنوعة في قمة المدن العالمية تستضيفها «إكسبو دبي» (من المصدر)
26 أكتوبر 2025 01:21

دبي (الاتحاد) 

تستضيف مدينة إكسبو دبي أكبر تجمع عالمي للمدن في القمة العالمية للمدن والتي تناقش مواضيع ملحة ذات صلة بالتحديات التي تواجه المراكز الحضري في جميع أنحاء العالم.
 تقام القمة العالمية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وستشهد عدداً من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك ثلاثة اجتماعات مخصصة لرؤساء بلديات أفريقيا والعالم العربي والبرازيل، مما يعزز مكانة دبي ومدينة إكسبو مركزاً للتعاون الهادف والمؤثر في المراكز الحضرية المتنامية في العالم.
يشارك المندوبون المشاركون في منتدى رؤساء البلديات المغلق يوم الثلاثاء 28 أكتوبر أحدث التوجهات والفرص في مجال قيادة المدن وحوكمتها، كما سيستكشفون سبل التعاون بين المدن. وسيتم تقديم «اتفاق رؤساء البلديات»، وهو بيان يتضمن إنجازات ونتائج وأهداف منتدى رؤساء البلديات الاستراتيجية، في اليوم الأخير من القمة. كما سيشهد منتدى قادة المدن تبادلاً للمعارف بين مسؤولي القطاع العام الذين يرسمون مستقبل المدن حول العالم.
ينعقد منتدى المهنيين الشباب «27 - 28 أكتوبر»، بالتعاون مع مجلس دبي للشباب كجزء من مبادرة مشتركة لإشراك الشباب من دبي وخارجها ليصبحوا مساهمين فاعلين في رسم ملامح مدن المستقبل. سيعمل منتدى المهنيين الشباب، المفتوح أمام وسائل الإعلام، على استقطاب ألمع العقول الشابة، وربطهم بقادة المدن وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والحلول. وقد صُممت نسخة 2025 على غرار ملتقى الشباب الذي نظمه مجلس دبي للشباب، ولكنها تربط شباب دبي بجمهور عالمي لأول مرة على الإطلاق.
 ستستضيف القمة أيضاً سلسلة من الجلسات التعريفية الرئيسية حول العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مقدمة استثمارات ملموسة ومناقصات أو فرص شراكة خلال العام المقبل، وتغطي جميع القارات الست، مع التركيز على أهم الفرص القابلة للتنفيذ في المدن الذكية، والبنية التحتية المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة، وأنظمة الابتكار الرقمي. تشمل هذه المشاريع مدينة زوتوس في صحراء كالاهاري في بوتسوانا، وجزيرة لونجيفيتي في أبوظبي، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في بريسبان 2032، والخطة الرئيسية لوسط مدينة يريفان، ومنطقة زوروتزوري للابتكار في بلباو.

