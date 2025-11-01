الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الفجيرة تنظم مجلس المتعاملين

شرطة الفجيرة تنظم مجلس المتعاملين
2 نوفمبر 2025 02:30

الفجيرة (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلةً بمركز خدمات المرور والترخيص، «مجلس المتعاملين» بمشاركة عدد من الشركاء والجمهور؛ بهدف مناقشة مقترحات تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها؛ وذلك في إطار مبادرات وزارة الداخلية التي تستهدف تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.
ويأتي تنظيم المجلس ضمن جهود شرطة الفجيرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع، والوقوف على احتياجات المتعاملين، وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير آليات العمل، وفق توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية مبتكرة ورائدة خالية من البيروقراطية.

أخبار ذات صلة
الإمارات ودبا الحصن يتعادلان في «دوري الأولى»
«شرطة الفجيرة» تبحث سُبل التعاون والتنسيق مع القضاء الشرطي
شرطة الفجيرة
وزارة الداخلية
الفجيرة
البيروقراطية
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
الرياضة
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
اليوم 12:57
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©