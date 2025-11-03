الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا»

خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا»
3 نوفمبر 2025 18:18

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ريان ماكينيرني، الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا».

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، بين المؤسسات والشركات الوطنية وشركة «فيزا»، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة اقتصاد رقمي آمنة ومبتكرة. 

حضر هذا اللقاء معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
