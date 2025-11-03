«الصحة»: تجديد العهد في خدمة الوطن

دبي (الاتحاد)



احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بيوم العلم في ديوانها بدبي ومكاتبها التمثيلية التابعة لها في مختلف مناطق الدولة، حيث تم رفع العلم على سارية الوزارة، وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تجسيداً لأسمى معاني الوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء للوطن والقيادة.

حضر الاحتفالية، الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، والوكلاء المساعدون، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وتخللت الاحتفالية، عدداً من الأنشطة التي عبّرت عن روح الاتحاد، حيث التفّ الحضور حول العلم، مرددين قسم الولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومعاهدين على مواصلة مسيرة العطاء، وصون راية الوطن عالية خفاقة، رمزاً للمجد والسيادة، ودليلاً على وحدة وتلاحم أبناء الإمارات. وأكد الدكتور سالم الدرمكي، في كلمته، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، وفرصة لتجديد العهد على الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ مكانة العلم كرمز للكرامة والسيادة والهوية. واختتمت الفعالية وسط أجواء مفعمة بالمشاعر الوطنية، التي عكست عمق الانتماء والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت تحت راية الاتحاد، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وريادة.