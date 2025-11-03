الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة»: تجديد العهد في خدمة الوطن

صورة جماعية خلال رفع العلم على سارية الوزارة (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 02:22

دبي (الاتحاد)

احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بيوم العلم في ديوانها بدبي ومكاتبها التمثيلية التابعة لها في مختلف مناطق الدولة، حيث تم رفع العلم على سارية الوزارة، وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تجسيداً لأسمى معاني الوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء للوطن والقيادة.
حضر الاحتفالية، الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، والوكلاء المساعدون، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وتخللت الاحتفالية، عدداً من الأنشطة التي عبّرت عن روح الاتحاد، حيث التفّ الحضور حول العلم، مرددين قسم الولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومعاهدين على مواصلة مسيرة العطاء، وصون راية الوطن عالية خفاقة، رمزاً للمجد والسيادة، ودليلاً على وحدة وتلاحم أبناء الإمارات. وأكد الدكتور سالم الدرمكي، في كلمته، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، وفرصة لتجديد العهد على الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ مكانة العلم كرمز للكرامة والسيادة والهوية. واختتمت الفعالية وسط أجواء مفعمة بالمشاعر الوطنية، التي عكست عمق الانتماء والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت تحت راية الاتحاد، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وريادة.

أخبار ذات صلة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
فريق دبي لكرة السلة يواصل تألقه في الدوري الأدرياتيكي
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
يوم العلم
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©