علوم الدار

تلاوات مميزة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

المشاركون يؤدون اختباراتهم أمام لجنة التحكيم (من المصدر)
12 نوفمبر 2025 01:28

دبي (الاتحاد)

تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لاختتام فعاليات التصفيات النهائية لفئة الذكور من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، في دورتها 26، بمشاركة نخبة من الحفّاظ من مختلف إمارات الدولة.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الخامس والأخير من التصفيات تلاوات مميزة لمتسابقين من مصر، وبنغلاديش، وأفغانستان، وسريلانكا، والإمارات، حيث سيؤدي المشاركون اختباراتهم أمام لجنة التحكيم. ومن المقرر أن تختتم فعاليات التصفيات، تمهيداً لانطلاق منافسات فئة الإناث خلال الأسبوع المقبل.

