الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد: إعداد كوادر تواكب التقنيات العالمية

منصور بن محمد خلال الزيارة بحضور عدد من كبار الضباط (من المصدر)
12 نوفمبر 2025 01:29

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن منظومة الدفاع المدني في دبي ركيزة أساسية في تعزيز أمن المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن التطوير المستمر للأنظمة والتقنيات يعكس التزام دبي الراسخ بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، إلى مقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني - دبي، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية.
واطلع سموه، خلال الزيارة، على منظومة المكافحة والسيطرة، وأسطول الآليات الحديثة والمعدات التخصصية والتقنية المستخدمة في عمليات التدخل السريع.
وقال سموه: «تتمتع دبي ببنية تحتية متقدمة، تدعمها منظومة متكاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وما تمتلكه القيادة العامة للدفاع المدني في دبي من معدات وآليات حديثة وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجسد رؤية واضحة تقوم على دمج الابتكار بالتطبيقات الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الدفاع المدني وتحسين فاعلية الاستجابة للحوادث».
وأضاف سموه: «إن منظومة التدريب والتأهيل، وبرنامج (كفاءة)، والتحديث المستمر لقدرات كوادر الدفاع المدني يمثل محوراً رئيسياً في تعزيز جاهزية الإمارة».
كما تابع سموه، خلال الزيارة، عرضاً لمنظومة التدريب والتأهيل. 

