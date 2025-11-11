الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سهيل المزروعي يحضر حفل سفارة أوزبكستان باليوم الوطني

سهيل المزروعي والحضور خلال الحفل (وام)
12 نوفمبر 2025 01:29

أبوظبي (وام)

حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة؛ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الأوزبكية المقيمة بالدولة.
وأكد السفير الأوزبكي، في كلمة له بهذه المناسبة، عمق العلاقات الثنائية التي تربط جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، والتي تأسست على الاحترام المتبادل، موضحاً أن هذه العلاقات تشهد تطوراً ونمواً كبيراً في المجالات كافة.

أوزبكستان
سهيل المزروعي
الإمارات
اليوم الوطني
