منصور بن محمد يُكرِّم الفائزين بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير

دبي (وام)

شَهِدَ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مساء أمس، الحفل الختامي للدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، التي حَمَلَت عنوان «القوة» وأقيم الحفل في «متحف المستقبل» في دبي.

وفي مستهل الحفل، ألقى علي خليفة بن ثالث، أمين عام الجائزة، كلمة أعرب خلالها عن بالغ الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على رعاية سموّه للجائزة، منوهاً بأثر هذه الرعاية والتشجيع المستمر في التطور والنمو الذي شهدته الجائزة على مدار دوراتها المتعاقبة، إذ استقبلت هذه الدورة وتعاملت مع أكثر من 87 ألف صورة قدَّمها نحو 50 ألف مصور.

وأضاف سموّ الشيخ منصور بن محمد: «لقد وصلت (هيبا) لجميع دول العالم ووصلوا لها.. بعد أن نشرت ثقافة الصورة وارتقت بقدرها في المجتمع.. ونجحت في تأهيل المصوّر الإماراتي وفتحت أمامه المجال للوصول إلى العالمية».

وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 200 ألف دولار، وكانت من نصيب المصوّر الإيطالي «جيانلوكا جيانفيراري» الذي وثّقت صورته مشهداً لبركان «إتنا» في صقلية، بينما ينفث جوف الأرض لهيباً فتتصاعد الحِمَم المتوهّجة وتتناثر على صفحة من الثلج الأبيض النقيّ، لتصنع مشهداً آسراً.

كذلك، كرّم سموّه الفائزين بالجوائز الخاصة، حيث نال لقب الجائزة التقديرية المصوّر الأميركيّ «ريك سمولان» نظراً لما قدَّمه خلال مسيرته كمصور ومؤلف ومُتحدِّث عالي التأثير، حصد عشرات الجوائز والألقاب والتكريمات المرموقة، وبعض كُتبه اعتُبِرت ضمن الأكثر تأثيراً، وكان له الفضل في استقطاب الاهتمام العالمي بقضايا إنسانية مهمة. أما «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» فقد مُنِحت للمصور والمخرج الأميركي «مارك سميث»، الذي يُعتبر من أبرز مصوري الطيور والدارسين لحياتها وبيئتها على مستوى العالم. وقد حقَّقت أعماله أكثر من ملياري مشاهدة، وهو من أشهر الناشطين في مجال الحفاظ على البيئة، وإصداراته تحظى بشعبية كبرى في التدريب على تصوير الطيور وفهم حياتها المُعقَّدة.

وكانت «جائزة مصوّر العام من هيبا»، من نصيب المصوّر العُماني «سالم الحجري»؛ تقديراً لمشاريعه التي تروي قصصاً بصرية مؤثّرة تَهدِفُ للحفاظ على التراث الثقافيّ العُمانيّ والعربيّ والاحتفاء به وتقديمه للعالم، وتُجسّد هوية المنطقة الغنيّة بصور نابضة بالحياة ومؤثّرة عاطفياً، تربط التقاليد القديمة بروايات الحاضر، إضافة إلى جهوده المتواصلة والبنّاءة لتوفير فرص النماء والتطوير للمصور العُماني والخليجي.

كذلك، قام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بمحور «القوة»، وكان المركز الأول من نصيب المصوّر السوري «هاشم دردوره»، يليه المصوّر الهندي «ديباك سينغ دوجرا» في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث المصوّر الأسترالي «سكوت بورتيلي».

وكرَّمت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس التنفيذي لفورنتير 25، الفائزين في المحور «العام - الملوّن»، حيث فازت بالمركز الأول المصوّرة الأميركية «كارين آيجنر»، وحلَّ ثانياً المصور الأميركي «جاك تشي»، بينما جاء المصوّر البولندي «مارشين جيبا» في المركز الثالث. أما المحور «العام - الأبيض والأسود» فقد انتزع صدارته المصوّر الأسترالي «تيد غرامبو»، تلاه ثانياً المصوّر «كريس فالوز» من جنوب أفريقيا، وجاء ثالثاً المصور الإماراتي «يوسف بن شكر الزعابي».

وكرَّم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، الفائزين في محور «ملف مصوِّر»، حيث فاز المصوّر الفلسطيني «علي جادالله» بالمركز الأول، تلاه «ماريك بيغالسكي» من بولندا في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصوّر الإماراتي «عمار السيد أحمد». وضمن محور التصوير بالمُسيَّرات (فيديو)، فقد كرَّم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، الفائزين، حيث جاء أولاً المصوّر الأميركي «كريم إيليا»، تلاه ثانياً المصوّر النرويجي «كريساندر بيرغان»، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصوّر الهنديّ «شانثا كومار ناجيندران».

وقام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بتكريم الفائزين في محور «التصوير الرياضي»، حيث حصد المركز الأول المصوّر «فلاديمير تاديك» من البوسنة والهرسك، تلاه المصوّر الألماني «لاسي بيريني» في المركز الثاني، ثم المصوّر «ماساتوشي أوجيهارا» من اليابان في المركز الثالث.

يُذكر أن جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا» تهدف إلى تعزيز الاهتمام العالمي بمجال التصوير، والارتقاء بمستويات الإبداع في هذا المجال، وإنشاء قاعدة عالمية موثوقة، كما تعمل على تشجيع المصورين من مواطني دولة الإمارات على المشاركة بصورة أكبر في المسابقات والأنشطة الدولية المتعلقة بالمجال ذاته.