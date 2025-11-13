رئيس الدولة يهنئ المكرمين بجائزة أبوظبي 2025

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المكرمين بجائزة أبوظبي 2025.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي 2025، مقدراً إسهاماتهم النبيلة في خدمة المجتمع. نماذج مُلهمة جسدت قيم العطاء والإيثار التي تميّز مجتمع الإمارات».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «في عام المجتمع وذكرى مرور 20 عاماً من مسيرة الجائزة، نحتفي بصناع الخير والأمل مستلهمين إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد طيّب الله ثراه، وماضين على نهجه في خدمة الوطن وأبنائه».

