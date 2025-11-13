رئيس الدولة يهنئ المكرمين بجائزة أبوظبي 2025

الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

14 نوفمبر 2025 00:01

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المكرمين بجائزة أبوظبي 2025.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي 2025، مقدراً إسهاماتهم النبيلة في خدمة المجتمع. نماذج مُلهمة جسدت قيم العطاء والإيثار التي تميّز مجتمع الإمارات». 
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «في عام المجتمع وذكرى مرور 20 عاماً من مسيرة الجائزة، نحتفي بصناع الخير والأمل مستلهمين إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد طيّب الله ثراه، وماضين على نهجه في خدمة الوطن وأبنائه».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يكرِّم عشر شخصيات بـ «جائزة أبوظبي» في الذكرى العشرين لانطلاقها تزامناً مع عام المجتمع
رئيس الدولة يلتقي محمد بن راشد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تهنئة
جائزة أبوظبي
