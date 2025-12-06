جواهر القاسمي تشهد تكريم 680 فائزاً بـ«جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»

الشارقة (وام)



شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، حفل تكريم الفائزين بالدورة الخامسة من «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» البالغ عددهم 680 فائزاً، والذي أُقيم مساء أمس في قصر البديع العامر.

وقالت سموها في كلمةٍ وجهتها إلى الفائزين بالجائزة: يسعدني جداً أن أرى أمامي كوكبة من الشباب بهذا العدد، لأنكم آمنتم بأن المغامرة هي الروح، وأن التطوع غذاؤه، وأن اكتشاف ذواتكم في هذا العمر المبكر هو بوصلتكم لتكونوا خيرة الشباب. أهنئكم على فوزكم المستحق بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، إنه لشرفٌ وفخرٌ لي أن أرى إنجازاتكم في جميع المحافل، فنحن نتابعكم دائماً في منصات التواصل الاجتماعي، وأعتز كثيراً بكم، وبما تقدمونه لمجتمع إمارة الشارقة.

وشددّت سموها على أهمية التحلي بالمسؤولية والأخلاق الإنسانية عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وأضافت: «ابتعدوا عن نشر الخلافات والشجار، وانتقوا المعلومة من مصادرها الرسمية، ولا تنجرفوا خلف الشائعات والأكاذيب. فالمسلم خُلُقه طيّب، يسمع الطيب وينقل كل طيب، ولا يرضى بغيره. وكونوا عوناً وسنداً لمن يحتاجكم، فالعطاء الصادق يعود لصاحبه مضاعفاً، والأخوة ليست رفاهية، بل قوة نتكئ عليها في هذه الحياة».

وانتقلت سموها في حديثها لتؤكد قيمة الأخلاق الرفيعة في التعامل مع الآخرين كالابتعاد عن النفاق والتملق، وائتمان الأسرار التي هي جزء من روح صاحبها. وقالت: «ابتعدوا عن النفاق وتمسكوا بقول الصدق ولو على أنفسكم، فالحقيقة نور، ومن يمضِ بالنور لا يتعثر. اجعلوا قلوبكم شفافة صافية، لأن ما في القلب ينعكس في الوجه والسلوك والأخلاق. وإن كنتم بلغتم قمم الجبال لتحقيق النجاح، فارتقوا كذلك في التمسك بالصدق والوفاء، فهما أساس نجاحكم الحقيقي».

واختتمت سموها الوصايا قائلة: «ختاماً أوصيكم بوصيّة أسأل الله أن تسكن قلوبكم، اطلبوا رضاه سبحانه وتعالى دائماً، فهو أعظم ما يُنال. هذه وصايا أضعها بين أيديكم، ازرعوها في قلوبكم، واسقوها بصدق النية، ودعوها تثمر في أخلاقكم وتعاملكم. ابدأوا كل يوم بروحٍ متفائلة، وانطلقوا نحو آفاق جديدة بقلوب مخلصة وعقول واعية».



مواهب وقدرات

جدير بالذكر أن جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى تنمية مواهب وقدرات الشباب في دولة الإمارات من خلال تحفيزهم على تطوير مهاراتهم خارج الإطار الأكاديمي، فهي تمنحهم فرصة للتميز في مجالات متنوعة تشمل: المغامرة، التطوع، تنمية المهارات، واللياقة البدنية والصحة. وتستقبل الجائزة مشاركات من جميع الجنسيات المقيمة في الدولة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.



العطاء

ومن جانبها قالت عزيزة إبراهيم المازمي، مديرة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب في كلمتها خلال الحفل: إن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تتجلى في إيمانه بحَمْل كل إنسان في داخله طاقة تستحق أن تُكتشف، وأن العطاء حين يُزرع في القلوب، يثمر شباباً مقداماً لا يخشى التحديات، وفي كل نسخة من الجائزة، تتجلى الرؤية واقعاً حياً نابضاً بالشغف والإنجاز، إذ ازداد عدد الفائزين الذين بلغ عددهم ستمائة وثمانين شاباً وشابة من سبع وثلاثين جنسية، وهذا رقم لا يُجسد نمواً في الإحصاء بقدر ما يُجسد نضجاً في الوعي والتجربة.



الحضور

حضر حفل الجائزة في نسخته الخامسة، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، ومدراء مؤسسات مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وعدد من قيادات المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.