الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة دبي» تحذّر من جرائم احتيال بتذاكر وهميّة للحفلات والفعاليات

ضرورة الإبلاغ الفوري عن المواقع الوهمية (من المصدر)
25 ديسمبر 2025 01:25

دبي (الاتحاد)

دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى شراء تذاكر الدخول إلى الحفلات والفعاليات الفنية والمجتمعية والرياضية، إلى جانب شراء تذاكر السفر من خلال المواقع الرسمية للجهات المُعنية والمُنظمة فقط.
 وحذّرت شرطة دبي، ضمن حملتها المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، من محاولات احتيال الإلكتروني عبر مواقع وصفحات غير موثوقة تروّج لبيع تذاكر الحفلات والفعاليات المختلفة وتذاكر السفر بطريقة غير قانونية، مُستغلة نفاد هذه التذاكر.
ودعت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم في التعامل مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية لشراء التذاكر، موضحة أن المُحتالين يعمدون إلى إنشاء مواقع إلكترونية وهمية أو حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون تذاكر غير حقيقية مقابل التحويل المالي أو إدخال بيانات البطاقات البنكية، ليُفاجأ الضحية لاحقاً بعدم استلام التذكرة أو باكتشاف سحب مبالغ مالية دون وجه حق.

وسائل الدفع

أكدت شرطة دبي أن شراء التذاكر لا يكون إلا عبر المواقع الرسمية للمنظمين أو المنصات المعتمدة، مع ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، ومراجعة وسائل الدفع الآمنة، وتجنُّب العروض التي تبدو أقل من السعر المعتاد بشكل لافت، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن المواقع والمنصات الوهمية، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقّي بلاغات الجرائم الإلكترونية.

الاحتيال
مكافحة الاحتيال
شرطة دبي
دبي
الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
