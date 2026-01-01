الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صفر» حوادث مرورية في رأس الخيمة

فرق ميدانية أدارت الحدث باقتدار (من المصدر)
2 يناير 2026 01:09

رأس الخيمة (وام)

نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 مسجلة «صفر حوادث» مرورية، رغم التدفق الكبير للزوار وكثافة الحشود.
وارتكز هذا الإنجاز الميداني على خطة أمنية استباقية تضمنت نشر أكثر من 70 دورية، مدعومة بفرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني وطائرات «الدرون» ومركبات الإنقاذ والدوريات السياحية، مما ضمن انسيابية تامة للحركة وسلامة جميع المشاركين.
وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن تكامل الجهود بين الكوادر الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب التزام الجمهور المثالي بالتعليمات والمسارات المحددة، شكل الركيزة الأساسية لهذا النجاح.
ونوه بكفاءة غرفة العمليات في إدارة البلاغات والاستفسارات، مشيداً بجاهزية الفرق الميدانية التي أدارت الحدث باقتدار، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة آمنة ورائدة في استضافة الفعاليات الكبرى.

