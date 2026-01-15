الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري

صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
15 يناير 2026 20:04

هَنّأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي المستشار هشام عبد السلام بدوي وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقال معالي صقر غباش في برقية تهنئة بعث بها إلى معالي المستشار هشام عبد السلام بدوي: «يطيب لي أن أبعث لمعاليكم بخالص تحياتي، مقرونة بتمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنين لكم التوفيق في أداء مسؤولياتكم ومهامكم السامية.
وأضاف معاليه: «إننا إذ نغتنم هذه المناسبة لنؤكد استمرار تعاوننا المشترك من خلال ما يجمع بلدينا من شراكة استراتيجية، من أجل مزيد من دعم أواصر الصداقة والتعاون بين مجلسينا لما فيه خير لشعبينا الشقيقين».

المصدر: وام
صقر غباش
الإمارات
