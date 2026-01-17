الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مالية عجمان»: عزيمة وإصرار لا يتوقفان

«مالية عجمان»: عزيمة وإصرار لا يتوقفان
18 يناير 2026 03:06

عجمان (الاتحاد)

قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن «يوم العزم» مناسبة وطنية تعكس الروح الأصيلة لدولة الإمارات، حيث تتجسد فيه قيم التضامن والتلاحم والعمل الجاد والالتزام التي كانت أساس بناء نهضتها وتطورها على مدار العقود الماضية، بجهود أبنائها ورؤية قيادتها الرشيدة. وأضاف: «في يوم السابع عشر من يناير، نستحضر مسيرة التنمية والبناء التي انطلقت بعزيمة وإصرار لا يتوقفان عند حدود، لتتجاوز دولتنا الحبيبة التوقعات، وترسخ نموذجاً حضارياً يحتذى به في العالم». واختتم مدير عام دائرة المالية في عجمان: «يوم العزم قصة وطن ملهمة كتبها أبناؤه بالإرادة، وصاغتها قيادته بالحكمة، ويمضي بها الجميع نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

