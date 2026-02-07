الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"خليفة الإنسانية": مستمرون في تنظيم ودعم الأعراس الجماعية تخفيفا عن كاهل الشباب

8 فبراير 2026 00:44

أكد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مضي المؤسسة قدما في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التماسك الأسري، مشيرا إلى نجاح تنظيم العرس الجماعي الثالث لمواطني الدولة، والذي شهد مشاركة قياسية بلغت 375 معرساً (بإجمالي 750 عريساً وعروساً).

وقال لوكالة أنباء الإمارات (وام) " فخورون بتنظيم هذا العرس الجماعي الذي يعكس ثقة أبناء الوطن في مبادرات المؤسسة".

وأضاف "استراتيجيتنا في مؤسسة خليفة الإنسانية متوافقة تماما مع استراتيجية الحكومة الرشيدة بالتزامن مع عام الأسرة مستهدفين تيسير سبل الزواج وتخفيف التكاليف عن كاهل الشباب".

محمد بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ375 عريساً
ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي العاشر

وأوضح أن المؤسسة ستواصل تجربة "أعراس العصر" الناجحة، مشيرا إلى أن إنجازات العام الماضي شملت تنظيم 60 عرسا للسيدات في فترة العصر وبتكلفة مدروسة تضمن الفرح والخصوصية.

ونوه إلى أن المؤسسة توفر صالات "البيت متوحد" التابعة لها في الإمارات الشمالية لخدمة هذا الغرض، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام كل مواطنة ترغب في تنظيم عرسها في فترة العصر لتتواصل مع المؤسسة لتنظيم حفلها بالكامل.

وقال المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية "مستمرون في نهجنا، ولن نتوقف عن دعم الأعراس الجماعية أو أعراس العصر للنساء.. هدفنا بناء بيتٍ إماراتيٍّ متماسكٍ مستقرٍّ بعيدًا عن أعباء الديون والمظاهر المكلِفة".

المصدر: وام
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الأعراس الجماعية
عرس جماعي
محمد حاجي الخوري
