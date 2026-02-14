الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أحمد بن محمد وأحمد بن سعود يعزيان في وفاة عبدالمجيد صديقي

أحمد بن محمد لدى زيارته مجلس العزاء (وام)
15 فبراير 2026 01:14

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة عبد المجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

