السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

محمد بن سعود يعزي في وفاة الشيخة بخيتة سيف الكتبي

20 فبراير 2026 10:37

قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة بخيته سيف محمد الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي، كما قدّم إلى جانب سموه واجب العزاء عدد من الشيوخ.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
الشيوخ يعزون في وفاة الشيخة بخيتة سيف الكتبي برأس الخيمة
سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة بخيته سيف الكتبي

رافق سموه، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

 

 

 

المصدر: وام
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
محمد بن سعود
