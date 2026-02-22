الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تشغيل شبكتي توزيع الكهرباء والمياه لحي المهتدي في وادي الحلو

فريق متخصص لتسجيل حسابات المستفيدين من الخدمات (من المصدر)
22 فبراير 2026 04:16

الشارقة (الاتحاد)


أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل شبكتي توزيع الكهرباء والمياه وتوصيل الخدمات للمجمع السكني لحي المهتدي المرحلة الثالثة بمنطقة وادي الحلو، كما وفّرت فريقاً متخصصاً لتسجيل حسابات الخدمات بأسماء المستفيدين خلال الاحتفال بتسليم المفاتيح، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات بجودة عالية في كافة مناطق الإمارة.
وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتوفير خدمات كهربائية مستدامة تدعم احتياجات السكان والمشاريع المستقبلية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة. 
وأشار إلى أن مشروع شبكة توزيع الكهرباء بحي المهتدي بمنطقة وادي الحلو تضمّن إنشاء محطة لتوزيع الكهرباء جهد 11 ك.ف، وتركيب 5 صناديق توزيع كهرباء، وتمديد كابلات ضغط متوسط بطول كيلومتر، وضغط منخفض بطول 1920 متراً.

مواصفات

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية» تنظم مبادرات لتعـزيز الوعـي الصحي في رمضان
«باقة الخير» لدعم  استدامة المشاريع الإنسانية

وأضاف أنه تم إنجاز مشروع شبكة المياه للمجمع السكني لحي المهتدي الجديد في وادي الحلو، يتم تنفيذها وفق أفضل المواصفات وباستخدام أنابيب من نوعية GRE التي تعتبر من أفضل الأنواع، وتم تركيب وتشغيل عدادات الكهرباء والمياه لجميع المساكن بحي المهتدي.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
وادي الحلو
الشارقة
الكهرباء
الكهرباء والمياه
آخر الأخبار
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©