تشغيل شبكتي توزيع الكهرباء والمياه لحي المهتدي في وادي الحلو

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل شبكتي توزيع الكهرباء والمياه وتوصيل الخدمات للمجمع السكني لحي المهتدي المرحلة الثالثة بمنطقة وادي الحلو، كما وفّرت فريقاً متخصصاً لتسجيل حسابات الخدمات بأسماء المستفيدين خلال الاحتفال بتسليم المفاتيح، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات بجودة عالية في كافة مناطق الإمارة.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتوفير خدمات كهربائية مستدامة تدعم احتياجات السكان والمشاريع المستقبلية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أن مشروع شبكة توزيع الكهرباء بحي المهتدي بمنطقة وادي الحلو تضمّن إنشاء محطة لتوزيع الكهرباء جهد 11 ك.ف، وتركيب 5 صناديق توزيع كهرباء، وتمديد كابلات ضغط متوسط بطول كيلومتر، وضغط منخفض بطول 1920 متراً.



مواصفات

وأضاف أنه تم إنجاز مشروع شبكة المياه للمجمع السكني لحي المهتدي الجديد في وادي الحلو، يتم تنفيذها وفق أفضل المواصفات وباستخدام أنابيب من نوعية GRE التي تعتبر من أفضل الأنواع، وتم تركيب وتشغيل عدادات الكهرباء والمياه لجميع المساكن بحي المهتدي.