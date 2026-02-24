الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
24 فبراير 2026 21:01

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لويس إيناسيو دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرصهما المتبادل على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم أولوياتهما التنموية، وتعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في أبوظبي فخامة الرئيس البرازيلي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب به سموه وشكره على حرصه على دعم العلاقات الثنائية لمصلحة البلدين وشعبيهما.

واستعرض سموه والرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا مسارات تطور التعاون الإماراتي - البرازيلي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والطاقة المتجددة والاستدامة بجانب الأمن الغذائي والتعليم والخدمات اللوجستية، وغيرها من أوجه التعاون التي تحظى باهتمامهما المشترك، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بين دولة الإمارات ومنظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية «الميركسور» بشأن إقامة شراكة اقتصادية شاملة بينهما، والتي وصلت إلى مرحلتها النهائية، معربين عن تطلعهما إلى أن تسهم هذه الشراكة بعد إتمامها في فتح آفاق جديدة، وتوفير فرص طموحة للتعاون الاقتصادي البناء بين دولة الإمارات والبرازيل.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل، التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، تشهد تطوراً نوعياً مستمراً، مشيراً إلى أن هناك الكثير من فرص التعاون الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين، وحرصهما على استثمارها وتحقيق الأهداف المشتركة فيها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دفع الجهود الهادفة إلى ترسيخ أسباب السلام والأمن الدوليين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما حضره الوفد المرافق للرئيس الضيف.

وكان فخامة الرئيس البرازيلي قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
