الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس غامبيا أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس غامبيا أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات
10 مارس 2026 21:41

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب فخامته عن تضامن غامبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة فخامته لموقف غامبيا الداعم لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق

وأكد الجانبان، ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار الجاد والمسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة تجنباً لمزيد من التصعيد في المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
اتصال هاتفي
آداما بارو
غامبيا
إيران
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
اليوم 23:28
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
الرياضة
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
اليوم 23:15
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اقتصاد
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اليوم 23:09
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
الرياضة
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©