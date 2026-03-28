علوم الدار

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتجدّد هطول المطر الثلاثاء

حالة من الاستقرار الجوي شهدتها أمس مختلف مناطق الدولة (تصوير: أشرف العمرة)
29 مارس 2026 02:34

هالة الخياط (أبوظبي)

سادَت الدولة أمس حالة من الاستقرار الجوي، والتي تستمر حتى مساء يوم الاثنين، قبل أن تعود فرص هطول الأمطار مجدداً اعتباراً من يوم الثلاثاء، نتيجة تأثر الدولة بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة يصاحبها امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العُليا.

وشهدت الدولة، أمس، طقساً رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، تحول إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسجّلت محطات المركز أقل درجة حرارة على جبل جيس بواقع 5.6 درجة مئوية. وتأثرت الدولة، أمس، بالرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة، والتي وصلت إلى 40 كلم/ الساعة مثيرة للغبار، ما أدى إلى اضطراب الموج في بحر عُمان وفي الخليج العربي. 
وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس اليوم يستمر صحواً إلى غائم جزئياً، مع بقاء الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يبقى البحر بين مضطرب ومتوسط الموج، خاصة في بحر عُمان. أما يوم غدٍ الاثنين، فيكون الطقس مستقراً نسبياً، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب شرقاً وغرباً خلال الليل، والرياح تستمر على الوتيرة نفسها، فيما تتراوح حالة البحر بين الاضطراب والمتوسط.

فرص هطول الأمطار 
توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تتجدّد فرص هطول الأمطار اعتباراً من يوم الثلاثاء، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتزداد فرص الأمطار يوم الأربعاء، لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وقد تكون غزيرة أحياناً، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة.
وحققت كميات هطول الأمطار ارتفاعاً في يوم الجمعة الذي بلغت فيه الحالة الجوية ذروتها، حيث سجّلت محطات المركز أعلى كمية أمطار في منطقة جبل جيس في رأس الخيمة بواقع 244 ملم، تلتها إمارة عجمان في منطقة المنامة بواقع 234.7 ملم، ثم الهير في منطقة العين بـ234.1 ملم، وجبل مبرح في إمارة رأس الخيمة بواقع 229.7 ملم، وخطم الشكلة في أبوظبي بـ226.6 ملم، في مؤشر على قوة الحالة الجوية.

