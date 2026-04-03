الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة إنسانية وتحقق أمنية طفلين

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة إنسانية وتحقق أمنية طفلين
3 ابريل 2026 20:56

أبوظبي (الاتحاد)
أسعدت شرطة أبوظبي طفلين شقيقين في منطقة العين بتحقيق أمنيتهما في مرافقة «دورية الأطفال»، تجسيداً لدورها الإنساني والمجتمعي وحرصها على إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز التواصل الإيجابي معهم.
وزار فريق من فرع التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية منزل الطفلين، حيث خاضا تجربة مميزة تمثلت في جولة بدورية الأطفال، تعرّفا خلالها على مهام رجال الشرطة وأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور بأسلوب مبسط وتفاعلي.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن هذه المبادرات الإنسانية تُعد جزءاً من نهج شرطة أبوظبي المستدام في إسعاد المجتمع، وترجمة حقيقية لرؤيتها في أن الأمن لا يقتصر على حماية الأرواح والممتلكات فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ روح التكافل والتلاحم المجتمعي.
وأوضح أن المبادرة شهدت تفاعلاً إيجابياً من الطفلين وأسرتهما، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، مشيدين بجهود شرطة أبوظبي في إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، فيما تم تقديم هدايا تذكارية لهما ولأفراد الأسرة، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال الحاضرين.
وقدم فريق التوعية المناسبة إرشادات مرورية مهمة لأهالي المنطقة والأطفال، ركزت على ضرورة الالتزام بقواعد السير، وتجنب المخاطر الناتجة عن اللعب في الطرق أو بالقرب منها، بما يعزز السلامة المرورية.
وفي ختام الزيارة، تم التعريف بدور «دورية الأطفال» ورسالتها التوعوية الهادفة إلى غرس الثقافة المرورية لدى النشء، بما يعكس جهود شرطة أبوظبي في تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، وترسيخ قيم السلامة، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع.

