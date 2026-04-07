«الأرصاد»: رياح نشطة وغبار وفرص هطول أمطار

هالة الخياط (أبوظبي)



تشهد مختلف مناطق الدولة خلال الأيام المقبلة حالة من التقلبات الجوية، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يقابله مرتفع جوي من الغرب، إضافة إلى امتداد منخفض ضعيف في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء متغيرة تتراوح بين الاستقرار النسبي والاضطراب، وفق المركز الوطني للأرصاد.

ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء فترات نشاط الرياح المثيرة للغبار، وتدني الرؤية الأفقية.

وشهدت الدولة أمس طقساً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع نشاط ملحوظ في الرياح الشمالية الغربية التي كانت معتدلة إلى نشطة السرعة، ما أدى إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. وكان البحر أمس مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عُمان. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اليوم بداية تغيرات الحالة الجوية حيث تستمر الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، وتتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية صباح غد الخميس.

وتشهد الدولة غداً طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وتتواصل التقلبات يومي الجمعة والسبت، حيث تظهر السحب الركامية على فترات مع فرص متجددة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الجمعة، واستمرار الأجواء الغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً خلال السبت.