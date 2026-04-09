الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

"الفارس الشهم 3" يواصل تسيير "جسر حميد الجوي" لإغاثة قطاع غزة بـ100 طن من المساعدات

9 ابريل 2026 17:13

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، جهودها الإنسانية المتواصلة عبر جسر حميد الجوي، لإيصال 100 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة، في إطار دعمها المستمر وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

وشملت الشحنة الأخيرة كميات من المواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة في ظل الظروف الراهنة.

يأتي استمرار تسيير الجسر الجوي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، وحرصها على استدامة تدفق المساعدات عبر مختلف المسارات الجوية والبرية والبحرية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل الإنساني والإغاثي، وتجسد قيم التضامن والتكافل التي تنتهجها قيادةً وشعباً في دعم الأشقاء في قطاع غزة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
جسر حميد الجوي
قطاع غزة
غزة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©