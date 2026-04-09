عدد اليوم
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية

9 ابريل 2026 18:00

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وترسيخ العمل المشترك بما يسهم في تطوير شراكة استراتيجية إماراتية - أوروبية مثمرة وإيجابية، تخدم الأولويات الاستراتيجية للجانبين.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي كايا كالاس، مؤكداً على العلاقات المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب سموه عن شكره لمعالي كايا كالاس على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، مؤكداً على سلامة جميع المقيمين والزائزين في الدولة.
واستعرض سموه ومعالي كايا كالاس المستجدات الإقليمية، في أعقاب إعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.
وتناول الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومحمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي.

