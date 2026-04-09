الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء بريطانيا ويبحث معه علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

9 ابريل 2026 18:45

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.
وبحث سموه مع رئيس الوزراء البريطاني، خلال اللقاء، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث الجانبان العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية

وجدد معالي رئيس الوزراء البريطاني إدانة الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً تضامن بريطانيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.
كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسار تطور العلاقات الإماراتية ـ البريطانية وإمكانات تعزيز التعاون البنّاء والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما ويسهم في ازدهار مستقبل علاقات البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام
آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
الرياضة
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
اليوم 21:30
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
التعليم والمعرفة
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
اليوم 21:28
جمال السويدي يتسلم جائزة «الأسد الذهبي»
علوم الدار
تقديراً لمسيرته الفكرية.. جمال السويدي يُتوَّج بجائزة «الأسد الذهبي»
اليوم 21:08
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
اليوم 20:37
