الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار غداً

أبوظبي
9 ابريل 2026 19:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائما أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الثاني عند 05:14 والجزرالأول عند الساعة 12:54.

ويكون بحر عمان أيضا خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 02:22، والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                   31 23 80 40

دبي                         30 22 75 35

الشارقة                     31 21 85 25

عجمان                      32 21 85 35

أم القيوين                   30 22 85 35

رأس الخيمة                31 22 85 35

الفجيرة                       32 21 85 20

العـين                         29 21 85 25

ليوا                            32 22 85 20

الرويس                       31 22 85 20

السلع                           32 23 85 20

دلـمـا                           32 23 85 35

طنب الكبرى / الصغرى   30 23 85 30

أبو موسى                     30 23 85 30.

المصدر: وام
سقوط أمطار
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
الرياضة
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
اليوم 21:30
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
التعليم والمعرفة
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
اليوم 21:28
جمال السويدي يتسلم جائزة «الأسد الذهبي»
علوم الدار
تقديراً لمسيرته الفكرية.. جمال السويدي يُتوَّج بجائزة «الأسد الذهبي»
اليوم 21:08
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©