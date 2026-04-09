"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائما أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الثاني عند 05:14 والجزرالأول عند الساعة 12:54.

ويكون بحر عمان أيضا خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 02:22، والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 31 23 80 40

دبي 30 22 75 35

الشارقة 31 21 85 25

عجمان 32 21 85 35

أم القيوين 30 22 85 35

رأس الخيمة 31 22 85 35

الفجيرة 32 21 85 20

العـين 29 21 85 25

ليوا 32 22 85 20

الرويس 31 22 85 20

السلع 32 23 85 20

دلـمـا 32 23 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 30 23 85 30

أبو موسى 30 23 85 30.