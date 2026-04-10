«صحة» تقدِّم تقنية «هيستوتريبسي» الرائدة لعلاج أورام الكبد بأسلوب غير جراحي

أصبحت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وبدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، أول مزود لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والشرق الأوسط يوفر العلاج غير الجراحي لأورام الكبد بتقنية «هيستوتريبسي» ضمن مستشفى توام التابع لها، حيث يستخدم المستشفى طاقة الموجات فوق الصوتية المركزة بدقة لتفتيت الأورام دون الحاجة إلى الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو الكيميائي.

ويمثل إدخال هذه التقنية خطوة طموحة لتعزيز رعاية مرضى السرطان في أبوظبي، ويعكس التزام الإمارة المستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتطورة التي تركز على المرضى.

طوّرت شركة الأجهزة الطبية الأميركية «هيستوسونيكس» تقنية «هيستوتريبسي» لتُمكّن الأطباء من استهداف الأورام بدقة مع الحفاظ على سلامة الأنسجة السليمة المحيطة بها، ما يسهم في تقليل الآثار الجانبية، وخفض المخاطر وتسريع وتيرة التعافي. وتعمل هذه التقنية بفاعلية في علاج الأورام ضمن مناطق الكبد العميقة أو التي يصعب الوصول إليها، حيث تنطوي العلاجات الجراحية التقليدية لها على مخاطر أعلى. وحتى الآن عالج مستشفى توام بنجاح بهذه التقنية 21 مريضاً من داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يعزّز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في العلاج المتقدم للأورام.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: «يجسد إدخال تقنية هيستوتريبسي ضمن مستشفى توام إنجازاً بارزاً يدعم مساعينا الدؤوبة لتقديم رعاية عالمية المستوى في دولة الإمارات تضع المريض في المقام الأول. ومن خلال توفير هذا العلاج المتطور في دولة الإمارات، نرسخ التزامنا بإرساء معايير جديدة في رعاية الأورام على مستوى المنطقة».

وكان أحد المرضى، وهو رجل يبلغ من العمر 69 عاماً خضغ لتقييم تشخيصي شامل وضع له الدكتور فيليب وفريقه متعدد التخصصات خطة علاجية دقيقة، تضمنت علاج ثلاث آفات كبيرة في الكبد بنجاح باستخدام تقنية هيستوتريبسي، من دون حاجة إلى الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو الكيميائي. وأكّدت صور الأشعة المقطعية بعد الإجراء تعافيه التام من الأورام، ليغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.

وقال الدكتور خالد سعيد بالعرج، رئيس مركز خدمات الأورام في مستشفى توام التابع لشركة «صحة»: «نفخر بتوفير تقنية هيستوتريبسي لمرضانا، إذ تمثّل خطوة نوعية متقدمة في مجال علاج السرطان غير الجراحية، وتسهم في توسيع خيارات العلاج المتاحة للمرضى الذين يعانون من أورام معقدة في الكبد».

ويعكس إدخال تقنية «هيستوتريبسي» التزام أبوظبي المتواصل بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية من خلال الابتكار وتبني التقنيات الطبية المتطورة. ويواصل مستشفى توام، تعزيز قدراته من خلال تبنّي أحدث التقنيات الطبية المتقدمة التي تضع المريض في صميم منظومة الرعاية.

