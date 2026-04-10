«الوطني للأرصاد»: فرص هطول الأمطار مستمرة حتى الاثنين

الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً اليوم (أرشيفية)
11 ابريل 2026 01:31

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مسؤولون ومستثمرون لـ«الاتحاد»: فخورون بالإمارات.. انتماؤنا لأرضها وولاؤنا لقيادتها
«التعليم والمعرفة» تعتمد مدوّنة سلوك للهيئات التعليمية في التعلم عن بُعد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير حالة التقلبات الجوية على مختلف مناطق الدولة خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.
وشهدت الدولة مساء الخميس والجمعة سقوط الأمطار على مناطق مختلفة بكميات تفاوتت في شدتها بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبها ظهور سحب ركامية أدت إلى سقوط الأمطار على فترات، وكان الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة، مع نشاط في الرياح قد يكون مثيراً للغبار.
أما يوم غد الأحد، فتزداد حدة التقلبات مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرار فرص الأمطار، إلى جانب رياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وهو ما يتوافق مع نمط الحالات الجوية غير المستقرة المرتبطة بالمنخفضات الجوية في الدولة.
ويتوقع أن يستمر الطقس يوم الاثنين غائماً جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تنشط الرياح تدريجياً خلال النهار.
ويميل الطقس يوم الثلاثاء إلى الاستقرار النسبي، حيث يكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، قد تكون قوية أحياناً على البحر، وتثير الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تأتي ضمن تأثيرات امتداد المنخفضات الجوية المصحوبة بكتل هوائية رطبة، والتي تؤدي إلى تكوّن السحب وفرص هطول الأمطار خلال هذه الفترة.
ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحذر، خصوصاً أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطاراً أو تدنياً في مدى الرؤية بسبب الغبار.

هطول الأمطار
الإمارات
سقوط الأمطار
طقس الإمارات
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
الطقس في الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
11 ابريل 2026
أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»
11 ابريل 2026
رجل إطفاء يعمل في منشأة استُهدفت بغارة روسية في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا
11 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
11 ابريل 2026
إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
11 ابريل 2026
