«الوطني للأرصاد»: فرص هطول الأمطار مستمرة حتى الاثنين

هالة الخياط (أبوظبي)

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير حالة التقلبات الجوية على مختلف مناطق الدولة خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وشهدت الدولة مساء الخميس والجمعة سقوط الأمطار على مناطق مختلفة بكميات تفاوتت في شدتها بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبها ظهور سحب ركامية أدت إلى سقوط الأمطار على فترات، وكان الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة، مع نشاط في الرياح قد يكون مثيراً للغبار.

أما يوم غد الأحد، فتزداد حدة التقلبات مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرار فرص الأمطار، إلى جانب رياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وهو ما يتوافق مع نمط الحالات الجوية غير المستقرة المرتبطة بالمنخفضات الجوية في الدولة.

ويتوقع أن يستمر الطقس يوم الاثنين غائماً جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تنشط الرياح تدريجياً خلال النهار.

ويميل الطقس يوم الثلاثاء إلى الاستقرار النسبي، حيث يكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، قد تكون قوية أحياناً على البحر، وتثير الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تأتي ضمن تأثيرات امتداد المنخفضات الجوية المصحوبة بكتل هوائية رطبة، والتي تؤدي إلى تكوّن السحب وفرص هطول الأمطار خلال هذه الفترة.

ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحذر، خصوصاً أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطاراً أو تدنياً في مدى الرؤية بسبب الغبار.