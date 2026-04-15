"تدوير" تسجل أكثر من 200 يوم عمل متواصل دون إصابات مهدرة للوقت

حققت مجموعة تدوير إنجازاً في مسيرتها نحو بيئة عمل آمنة، إذ تجاوزت 200 يوم متواصل دون تسجيل أي إصابة مهدرة للوقت، وذلك عبر جميع عملياتها الممتدة في أبوظبي والظفرة والعين.

يستند هذا الإنجاز إلى برنامج TadweerSafe 3.0، البرنامج الاستراتيجي لمجموعة تدوير في مجال الصحة والسلامة والبيئة، الذي رفع مستوى الكشف عن المخاطر والإبلاغ الفوري عن الحوادث في جميع المواقع من خلال الأتمتة الرقمية، مما يدعم الاستجابة الفورية والمنظمة.

وقال حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير للخدمات والحلول البيئية والمدير التنفيذي لإدارة الأزمات في مجموعة تدوير إن الأنظمة والأدوات والمعايير التي وضعناها تمثل الركيزة الأساسية لهذا النجاح الذي أسهم في ترسيخ السلامة أسلوب عمل يوميا.