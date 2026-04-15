الطقس المتوقع في الدولة غداً

15 ابريل 2026 17:48

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض الفترات، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار، وتكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وفي الخليج العربي، يتوقع أن يكون الموج مضطرباً إلى متوسط، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 12:18، والمد الثاني عند 00:51، فيما يكون الجزر الأول عند 18:28، والجزر الثاني عند 06:57.

أما في بحر عمان، فيكون الموج أيضاً مضطرباً إلى متوسط، مع المد الأول عند 09:08، والمد الثاني عند 20:42، والجزر الأول عند 14:50، والجزر الثاني عند 03:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 27 22 80 35
دبي 27 21 85 30
الشارقة 28 20 80 25
عجمان 26 22 80 30
أم القيوين 28 18 85 20
رأس الخيمة 29 21 80 30
الفجيرة 34 24 55 20
العين 30 19 80 30
ليوا 29 18 80 25
الرويس 28 20 85 25
السلع 29 20 80 25
دلما 27 23 80 30
طنب الكبرى / الصغرى 27 22 80 25
أبو موسى 27 22 85 25

    

    

    

    

المصدر: وام
